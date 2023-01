Bouygues Telecom augmente encore ses tarifs Bbox pour les nouveaux abonnés

Après avoir augmenté le prix à partir de la deuxième année de ses Bbox Fit et Ultym, Bouygues Telecom revoit à la hausse ses tarifs la première année.

Le contexte d’inflation actuel pèse sur les coûts de production des produits et services des opérateurs, ce qui les contraint à réévaluer certains de nos tarifs. Si Free fait figure d’exception, Bouygues Telecom, SFR et Orange ont tous annoncé leur volonté de revoir à la hausse leurs prix cette année.

Si SFR et Bouygues Telecom ont déjà augmenté la facture de certains clients existants, l’opérateur de Martin Bouygues passe à la vitesse supérieure en appliquant une hausse tarifaire la première année sur ses offres fibre et ADSL à destination des nouveaux abonnés.

Dans le détail, la Bbox Fit revient désormais à 16,99€/mois pendant 1 an contre 15,99€ précédemment, fait remarquer Alloforfait. Dans le même temps, la Bbox Ultym est affiché désormais 30,99€/mois , soit 1€ de plus qu’auparavant la première année. Le prix de la Bbox Must ne change pas puisque l’opérateur a déjà appliqué une hausse de 1€ (1ere et 2eme année) en novembre 2022 sur son offre intermédiaire pour les nouveaux clients , avec l’intégration de sa nouvelle Bbox WiFi 6.

A cette occasion, les tarifs des autres box de Bouygues Telecom avaient aussi subi une augmentation de 1€, uniquement la deuxième année pour leur part, à savoir la Bbox Fit d’entrée de gamme et la formule haut de gamme Bbox Ultym, laquelle a vu son prix franchir une barrière psychologique, affiché depuis à 50.99€/mois après 12 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox