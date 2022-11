Bouygues Telecom augmente le prix de ses offres box

Avec l’arrivée de la nouvelle Bbox WiFi 6 pour l’offre Must, les tarifs des box de Bouygues Telecom enregistrent également une hausse.

Des offres un peu plus chères après une montée en gamme de la Bbox Must. L’opérateur a lancé hier sa toute nouvelle box compatible WiFi 6 pour son forfait milieu de gamme et en a profité pour revoir à la hausse les tarifs de ses offres fixes.

L’offre Bbox Must a par exemple pris 1€ supplémentaire avec un abonnement à 24.99€/mois pendant un an et 41.99€/mois, soit un euro supplémentaire selon nos confrères de MacGeneration.

Cependant ce n’est pas la seule offre à voir son prix augmenter. Ceux cherchant à souscrire à la Bbox Fit d’entrée de gamme devront ainsi payer 1€ de plus à partir de 12 mois, soit 31.99€/mois, le prix lors de la première année reste à 15.99€/mois. Enfin, la box haut de gamme Bbox Ultym passe une barrière psychologique puisque avec sa hausse de 1€, elle coûtera désormais 50.99€/mois après la première année d’engagement. Ces changements ne concernent pour l’heure que les nouveaux abonnés.

