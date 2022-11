Malfaçons dans la fibre : Orange veut certifier l’intervention des techniciens avec une nouvelle solution

Orange mène des expérimentations avec Engie associant les technologies de la blockchain et de la 5G qui pourraient mener à une sécurisation des interventions sur le réseau fibre.

Comme un certificat de passage numérique et infalsifiable. L’opérateur historique continue ses expérimentations autour des interventions sur les réseaux et a imaginé un nouvel usage se basant sur la blockchain. L’idée est assez simple : enregistrer un fichier vidéo de l’intervention effectuée avec des lunettes connectées pour qu’il puisse servir de preuve en cas de litige. Grâce à la blockchain et au stockage dans le cloud, ces fichiers seront authentifiés et associés à une clé unique.

L’avantage ici de la blockhain est de permettre de repérer immédiatement si un seul pixel du fichier a été retouché et ainsi éviter les fausses déclarations. Mais ce n’est pas la seule solution envisagée par Orange : un jeton logiciel sécurisé pourrait également être installé sur le smartphone d’un technicien et servirait de clé pour ouvrir le site d’intervention. Une évolution des serrures connectées déjà en expérimentation en France. Cela permettrait par exemple, lors d’une intervention où il faut intervenir dans un local où le technicien n’a pas normalement le droit d’intervenir, d’échanger ce jeton pour faciliter l’accès au site.

“Nous avons interrogé des techniciens dans tous les sescteurs pour connaître leurs points de friction. Les K.O. techniques, ces interventions non abouties, en font partie. L’objectif est d’augmenter l’efficacité des techniciens, en augmentant le nombre d’interventions, en diminuant le nombre de K.O. techniques, et en accroissant la sécurité du technicien”, explique Philippe Delbary, directeur d’Orange Innovation.

Source : Usine Digitale

