Clin d’oeil : Orange déploie son propre escape game sur les dangers du numérique et les bonnes pratiques chez les jeunes

“Les magiciens du numérique”, un jeu d’énigmes en mode escape game proposé aux jeunes par Orange aux quatre coins de la France.

À travers une expérience immersive, Orange propose depuis plusieurs un mois un jeu pour sensibiliser les jeunes entre 9 et 14 ans à des pratiques positives et responsables du monde numérique. “Il se joue en équipe, 5 participants maximum avec l’appui d’un animateur. L’innovation de ce jeu est de mêler réalité et réalité augmentée. Les mises en situation rencontrées dans le jeu favorisent les prises de décisions collectives, la mesure de leurs conséquences et l’adoption de bonnes pratiques en équipe”, explique l’opérateur historique sur sa page d’inscription dédiée en fonction de sa localisation.

Dans un monde de plus en plus connecté, les jeunes sont confrontés de plus en plus tôt à Internet et aux réseaux sociaux, cet escape game baptisé “Les Magiciens du numérique”, leur permet ainsi d’aborder des thématiques essentielles comme l’e-réputation, les données personnelles et la vie privée, la cyberviolence, les fakes news, ou encore les risques d’une pratique prolongée des écrans.

Vendredi dernier, des jeunes de la commune Dracy-lès-Couches située dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté y ont ainsi participé. Durant cette session, l’objectif était de venir en aide à une équipe sportive en difficulté face à la propagations de fake news, rapporte le Journal de la Saône . Aidées par un sac à dos contenant des objets personnalisés, une application pour tablette Android prêtée par Orange, et des consignes de jeu avec des indices, les équipes ont alors dû résoudre des énigmes. Un expérience utile également pour gagner en autonomie numérique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox