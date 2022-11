Bouygues Telecom lance une nouvelle Bbox sur son offre de milieu de gamme avec le WiFi 6

Des rumeurs en début d’année faisaient état d’une arrivée prévue du WiFi 6 sur la Bbox Must de l’opérateur, c’est désormais chose faite.

La voila finalement. Bouygues Telecom lance un nouveau modem pour son offre d’entrée de gamme nommée “Must” qui intègre le WiFi 6. A la manière de Free qui propose cette norme sur la Freebox Pop et le WiFi 6E plus récent sur sa Freebox Delta, l’opérateur choisit donc de proposer le WiFi 6 sur une offre moins onéreuse et réserve le WiFi 6E pour sa box premium.

La filiale du groupe Bouygues présente en effet une toute nouvelle box pour son offre Bbox Must fibre proposée à 24.99€/mois pendant un an puis 41.99€/mois. Ce routeur, fabriqué avec au moins 90% de plastique recyclé opte, comme pour le Server Ultym, pour un design vertical censé garantir une “portée maximale” et “une ventilation optimale“. Avec le WiFi 6, cette box embarque également un réseau sans-fil qualifié d’intelligent qui peut ainsi choisir automatiquement la meilleure fréquence WiFi à utiliser pour votre appareil afin d’optimiser votre connectivité.

L’offre continue de garantir jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Côté télévision, comptez sur plus de 180 chaînes et un décodeur TV Bbox 4K. D’autres services sont proposés comme la mise à disposition d’une clé 4G avec 200Go utilisables dès la souscription à l’offre pour vous garantir l’accès à internet dès le 1er jour. Cette offre est proposée avec un engagement d’un an.

