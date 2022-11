Free compte désormais 3 fois plus de sites 5G qu’Orange mais…

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois d’octobre 2022. Free Mobile creusent l’écart en nombre de sites 5G mais se voit distancer sur la bande 3,5 GHz.

Il est l’heure de faire le point à tous les niveaux sur le déploiement de la 5G dans l’Hexagone. Aujourd’hui, les opérateurs poursuivent sans relâche le déploiement, chacun avec sa propre stratégie. Tant et si bien qu’au 1er novembre dernier, 27 854 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. La quasi-totalité de ces implantations sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 5 sites n’hébergent que de la 5G. Sur le mois d’octobre, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de 1,5 %. Aujourd’hui 75,6 % des supports bénéficiant d’une autorisation, sont techniquement opérationnels.

En France, quatre bandes de fréquences permettent actuellement de fournir un service 5G. On retrouve la bande 700 MHz déployée par Free Mobile, qui disposent de 16 144 sont sites déclarés techniquement opérationnels. Actuellement, 72,73% des sites équipés de cette fréquence sont compatibles 5G sur cette même bande. Free a encore mis les bouchées doubles en octobre avec 806 nouvelles antennes.

Du côté de la bande coeur (3,5 GHz), 14 433 supports sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Au classement général, le leader Orange compte 4 693 supports en service ou commercialisables pour les abonnés. Enchaînant les bonnes performances, SFR suit avec 4483 sites tout comme Bouygues Telecom. Free ferme la marche avec 4 025 sites.

Si Free Mobile perd du terrain, c’est qu’il déploie moins cette bande de fréquence que ses rivaux depuis plusieurs mois. En octobre, l’opérateur de Xavier Niel a rendu techniquement opérationnels 175 sites, contre 179 pour Orange, 209 pour SFR et 343 pour Bouygues Telecom.

Enfin, 9 916 sites sont déclarés techniquement opérationnels sur la bande 2100 MHz, déployée majoritairement par Bouygues Telecom et SFR. Orange ne compte que 322 supports sur cette fréquence, privilégiant la bande 3,5 GHZ, apportant plus de débit.

Au total, Free Mobile, avec ses 16152 sites 5G, en compte trois fois plus qu’Orange (4850) et deux fois plus que SFR (7539). Mais force est de constater que les stratégies divergent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox