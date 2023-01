Xavier Niel s’arme pour partir à la conquête de la fréquence de M6

Alors qu’une semaine reste aux candidats intéressés pour déposer leurs dossiers, Xavier Niel et ses équipes ont déjà approché des organisations professionnelles pour construire un meilleur dossier de candidature que celui de M6.

Le 23 janvier est attendu de pied ferme par le milieu de l’audiovisuel. C’est à cette date que les candidats à la reprise des fréquences de M6 doivent avoir déposé leur dossier, après s’être positionnés hier sur la question. Et un challenger imprévu vient bousculer ce qui aurait pu être une formalité pour la chaîne : Xavier Niel.

En effet, selon les informations des Echos, l’équipe du fondateur de Free se serait déjà positionné et aurait rencontré de nombreux acteurs de la création audio-visuelle et musicale. Un connaisseur du dossier reconnaît qu’elle a été très active et qu’aujourd’hui “plus personne ne peut dire que c’est impossible, comme cela aurait pu l’être il y a quelques années“.

Maxime Lombardini, vice-président d’Iliad avait déjà évoqué devant l’Arcom les différents points sur lesquels un nouvel entrant pourrait s’engager, sans pour autant exprimer clairement les intentions de Xavier Niel vis-à-vis de M6. Notamment en proposant de rechercher moins la rentabilité maximale et plutôt rechercher davantage du côté de la création, tout en offrant “des relations de confiance avec les producteurs indépendants et de moins privilégier la production interne“.

D’après des professionnels, être mieux-disant que M6 n’est pas impossible. « M6 fait peu de fiction de prime time et malgré des déclarations d’intention, il n’y a pas de réel projet de série quotidienne » explique l’un d’entre eux. « Un nouvel entrant va obliger TF1 et en particulier M6 à se “bouger”. C’est une candidature sérieuse, avec des moyens et de l’ambition, qui arrive à un moment où M6 est affaibli par l’échec de la fusion avec TF1 » souligne un autre.

Pour l’heure, aucun commentaire n’a été fait sur cette possibilité et il faudra donc attendre le 23 janvier pour connaître les candidats recevables avant de commencer la sélection. Ce processus contiendra également des audiences publiques avec les candidats mi-février avant que l’Arcom doive sur prononcer assez rapidement, les droits d’émettre de TF1 et M6 prenant fin début mai. Ainsi, malgré le conservatisme de l’Arcom qui pourrait vouloir éviter des problèmes en mettant fin à l’autorisation de M6, Xavier Niel pourrait cependant influencer le dossier même sans déposer de dossier. Cependant, comme l’affirme un connaisseur, “ça ne lui coûte pas grand-chose de candidater, hormis du papier. Il se met en avant et prépare d’autres appels à candidature de chaînes de la TNT en 2025. Il ne prend pas de risque. Et peut même y gagner en incitant à renforcer les obligations de TF1 et M6″, de quoi bénéficier à sa société de production Mediawan.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox