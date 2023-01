Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free et Xavier Niel se moquent d’Orange, SFR et Bouygues Telecom

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Free Mobile est le seul opérateur à ne jamais avoir augmenté ses prix, et cette stratégie en faveur du pouvoir d’achat va se poursuivre pendant au moins 4 ans. De son côté, la concurrence augmente ses prix dans un contexte inflationniste. Xavier Niel n’a pas manqué de se moquer d’Orange, SFR et Bouygues Telecom sur Twitter, à sa manière comme toujours !

Il fallait s’en douter, Free en a même rajouté une couche comme au bon vieux temps !

Ne jamais cliquer sur un lien frauduleux par SMS, voici comment fonctionne une arnaque !

Encore un technicien peu scrupuleux pris la main dans le sac. Mais pourquoi tout saccager pour raccorder un simple abonné ?

Dans le plus grand des calmes, un technicien @SFR s'est éclaté à détruire notre boite et à utiliser notre câble FTTO comme tire fil pour raccorder un client FTTH.

Détecté immédiatement, notre équipe a chopé les mecs en flag. GTR client respecté, réparé en 3h10. pic.twitter.com/1rCVUWOlPH — Jérémy Martin (@caaptusss) January 15, 2023

La mésaventure d’un abonné Bouygues Telecom. L’opérateur lui facture un dépassement de forfait depuis 2 mois, mais il semblerait que ce soit de sa faute.

89 € de dépassement de forfait, par ce que @bouyguestelecom ne m’ont pas remis à zéro mon forfait internet depuis 2 mois, et quand j’appelle c’est moi le fautif et je dois « attendre », 5 ans que je suis chez eux et je me fais chier à la gueule pic.twitter.com/zRKM5fcGEK — AYATO🇯🇵 (@AyatoFR) January 11, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox