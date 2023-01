Des abonnés Free Mobile enchaînent les records de consommation de data

Pas de limite au forfait Free Mobile couplé à une Freebox, de nouveaux exemples ont été postés sur les réseaux sociaux.

Les usages pour les données mobiles sont nombreux : streaming, navigation, visioconférence mais aussi l’utiliser comme solution lorsque son internet fixe n’est pas au niveau. Et la 5G aide !

Nous vous relations en juin dernier la consommation spectaculaire d’un abonné utilisant son forfait Free Mobile en mode modem pour réaliser une sauvegarde complète dans le cloud. Son forfait avait alors été utilisé pour plus de 7To en 4G. Mais un nouvel internet partage sa propre expérience et explose simplement ce record.

Ce sont bel et bien 12.07 To qui ont été consommés sur ce forfait, en témoigne l’espace abonné de cet utilisateur. Il affirme par ailleurs avoir été majoritairement connecté à la 5G 3.5 GHz de l’opérateur de Xavier Niel pour réaliser cette performance sur un iPhone 13 Pro Max. Mais cela ne s’est pas arrêté là, puisque quelques jours plus tard, un autre internet a pour sa part dévoilé une utilisation de son forfait encore plus impressionnante avec 33.98 To consommés.

Il s’agit cependant de cas assez spéciaux d’usage, la moyenne de consommation des utilisateurs ne dépassant pas en moyenne les 20 Go. De plus, le contrecoup écologique est assez important : 300 303 CO2e consommés dans le mois pour le premier internaute et 825714g. On a vu plus responsable comme numérique.

Pour rappel, il est bel et bien autorisé d’utiliser son forfait Free Mobile, illimité ou non, dans un routeur ou tout autre appareil autre qu’un smartphone.

