Google Chrome : la navigation améliorée sur Android avec une nouvelle fonctionnalité

Passer d’une fenêtre à une autre sur Android va devenir beaucoup plus simple pour les utilisateurs de Google Chrome.

Le navigateur Web numéro 1 sur Android continue d’évoluer sur le système d’exploitation de Google. Jusqu’à peu, la version mobile de Google Chrome ne permettait pas d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément et il était seulement possible de changer d’onglets. Cela est sur le point de changer avec une fonctionnalité nommée Instance Switcher, lancée en bêta l’année dernière et commençant à apparaître sur la version stable du navigateur.

Ainsi, il sera possible d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément sur votre smartphone ou votre tablette. L’intérêt ici est par exemple de pouvoir utiliser son navigateur avec plusieurs comptes Google différents, de manier une utilisation avec un compte pro et un compte personnel par exemple, mais ce n’est pas la seule nouveauté apporté par cette fonctionnalité. Un menu “Manage Windows” est également de la partie et permet de gérer ces fenêtres facilement : les afficher en même temps et diviser votre écran, un affichage sous forme de cartes… De quoi mieux s’y retrouver lors de votre navigation donc. Pour l’heure, le lancement à grande échelle n’a pas été communiqué par Google.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox