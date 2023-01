Free lance un nouveau jeu concours : des téléviseurs, PC et tablettes Samsung à gagner

Alors qu’une conférence chez Samsung se profile, Free propose un jeu-concours pour vous faire gagner des produits proposés par le géant sud-Coréen.

En vous rendant sur le site de l’opérateur, dans la rubrique dédiée à la vente de smartphones, vous pouvez en effet participer à un tirage au sort permettant de gagner une dizaine de lots d’appareils haut de gamme Samsung.

La démarche pour participer est assez simple, il suffit de se rendre sur cette page et de saisir votre prénom, nom et adresse mail, pour figurer parmi les potentiels gagnants. Il faudra s’inscrire au plus tard le 01 février prochain. Au total, ce sont dix lots qui sont mis en jeu à savoir :

2 Téléviseur s S amsung The Frame 55’’ d’une valeur unitaire commerciale de 1 699 €

2 Samsung Galaxy Book2 Pro d’une valeur unitaire commerciale de 1 349€

2 Samsung Galaxy Tab S8 d’une valeur unitaire commerciale de 769 €

4 Samsung Galaxy Buds2 d’une valeur unitaire commerciale de 129€

Le tirage au sort aura lieu le 02 février, date de la conférence Zoom de Samsung où le fabricant dévoilera ses nouveaux produits dont les prochains smartphones Samsung Galaxy S23. Les gagnants seront avertis par email.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox