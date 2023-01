Canal et Free abusent selon des abonnés Freebox, couverture ou débits, le dilemme … Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Pas d’augmentation de prix, mais uniquement sur le mobile chez Free !

La promesse sera certainement tenu, mais il faut bien connaître les termes utilisés. L’opérateur se gargarise d’être le meilleur recruteur et aussi de ne pas augmenter le tarif… de ses offres mobiles historiques. Certains restent cependant alertes sur le fait qu’aucune promesse similaire n’ait été faite concernant les offres des Freebox.

Couverture ou débit, il faut choisir en 5G

Free Mobile propose la meilleure couverture 5G en France avec plus de 87% de la population ayant accès à cette génération de téléphonie mobile. Cependant, en terme de performances, le réseau est moins bon que celui de ses concurrents selon nPerf. De quoi relance le débat : vaut-il mieux avoir des débits époustouflants ou le proposer à la majorité des Français ? La question est ouverte…

Bravo Oqee ! Encore un petit effort

Les abonnés Freebox peuvent désormais créer leur bouquet de chaînes favorites sur iPhone et smartphone Android. Réclamée de longue date, la fonctionnalité commence à être déployée sur Oqee avec une mise à jour progressive sur les smartphones avant un déploiement très prochainement sur TV. Et certains attendent d’ores et déjà la suite, notamment en ce qui concerne de nouvelles plateformes sur lequel Oqee manque encore.

Pas de communication et une offre de moins en moins complète

Les négociations entre Canal+ et le groupe Turner n’ont finalement pas abouti. Après avoir annoncé en décembre la possible disparition de Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN de ses offres tout en précisant que des discussions étaient en cours, la filiale de Vivendi informait ce 10 janvier que la diffusion de ces flux prenait fin, faute d’accord trouvé. Une nouvelle perte pour l’offre TV by Canal et ce sans aucune communication de la part de l’opérateur de Xavier Niel. Certains ont du donc se trouver fort dépourvus quand, voulant regarder leur chaîne habituelle, ils se sont retrouvés devant un écran noir. Une offre TV by Canal qui perd de plus en plus de chaîne, couplée à un manque d’information (sauf pour les lecteurs d’Univers Freebox bien sûr 😉 ), cela commence à faire beaucoup pour certains abonnés.

Bien réfléchir avant de migrer

Les migration vers les Freebox Pop et Delta Pop ont repris après des mois de difficultés liés à des problèmes d’acheminement et un manque de stock. Bonne nouvelle, mais attention, ne migrez pas trop vite si vous n’avez pas encore trop réfléchi à vos usages. L’espace commentaire est parfois le bon endroit pour obtenir des conseils de la part de Freenautes bien intentionnés…

