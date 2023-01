Free annonce être le meilleur recruteur en France en 2022 et se lance à la conquête de nouveaux abonnés

C’est l’heure du bilan pour Free et Iliad : “2022, une année de croissance, et 2023 une année de conquête”.

Free et sa maison-mère Iliad ont signé une année 2022 quasi-parfaite, la croissance s’est poursuivie en dépit d’un contexte assez difficile. Si la publication de ses résultats annuels est attendue d’ici la fin du mois de mars, le groupe de Xavier Niel prend les devants par la voix de son directeur général, Thomas Reynaud. Sur son profil Linkedin, le numéro 2 de Free a dressé un bilan de l’année, à la fois en France mais aussi en Italie et en Pologne. Dans l’Hexagone, Free annonce être le “premier opérateur en termes de recrutements, numéro 1 sur le baromètre fixe et premier opérateur alternatif pour la qualité de nos services data mobile”. Il faut dire que l’opérateur a fait un carton plein sur le fixe lors des trois premiers trimestres de l’année, leader à chaque fois, tout en se classant premier et deux fois second sur le mobile.

En 2023, un nouveau cap doit être franchi : “nous devons franchir la barre des 22 millions d’abonnés, un seuil symbolique, il correspond à un tiers de la population française”, explique Thomas Reynaud. L’opérateur comptait fin septembre 21,168 millions d’abonnés dans l’Hexagone.

La lettre de Thomas Reynaud

Une nouvelle année est toujours un moment particulier, fait d’enthousiasme mais aussi de prudence. Enthousiasme pour tout ce qu’il y a à accomplir. Prudence, car l’avenir nous réserve souvent une part d’imprévu. L’année qui vient de s’achever a fait surgir deux préoccupations inattendues : le retour, sur fond de désordre international, de l’inflation ; également, après un été hors norme, une prise de conscience sans précédent – elle était nécessaire – de l’urgence climatique.

Dans ce contexte, Free – Groupe iliad s’est affirmé comme leader européen. L’Europe est notre terrain de jeu ! Nous devons être fiers de tout ce que nous avons réalisé ensemble avec les 17500 collaborateurs du groupe. Je retiens particulièrement nos très bonnes performances en France : premier opérateur en termes de recrutements, numéro 1 sur le baromètre fixe et premier opérateur alternatif pour la qualité de nos services data mobile. En Italie, nous avons franchi une étape décisive : le lancement de l’iliadbox, petite sœur de la Freebox. Nous sommes dorénavant, en Italie, un opérateur intégré. Tout comme en Pologne, grâce à l’acquisition UPC Polska, qui forme avec PLAY, un duo solide. Nous avons aussi, magnifique souvenir, lancé Free dans les Caraïbes.

Nous grandissons ! En restant fidèles à ce que nous sommes : un opérateur offrant le meilleur au meilleur prix. Nous avons ainsi pris l’engagement de ne pas toucher, pendant 5 ans, au prix de nos forfaits 2€ et 19,99€ en France. Promesse tenue, et cela va continuer sur les 4 prochaines années. En 15 ans, les prix n’auront pas bougé d’un centime ! Nous sommes aussi un Groupe solidaire qui s’est mobilisé – coup de chapeau particulier à nos équipes en Pologne – pour venir en aide aux Ukrainiens. En 2023, tant d’opportunités nous attendent. En France, nous devons franchir la barre des 22 millions d’abonnés, un seuil symbolique, il correspond à un tiers de la population française. En Italie, nous franchirons les 10 millions : quel succès en quelques années ! En Pologne, nous allons relever le défi de la Fibre. Et partout nous continuerons d’investir, pour la qualité de nos réseaux, pour rendre nos installations plus efficaces encore d’un point de vue environnemental.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox