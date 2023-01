Le saviez-vous : ne résiliez pas votre abonnement Freebox trop vite, Free vous dit quoi faire

Vous n’avez plus besoin de votre abonnement à Internet ? Free liste les cas où la résiliation n’est pas nécessaire et vous explique la marche à suivre si vous avez déjà pris votre décision.

Au lieu de parler directement de résiliation, Free s’intéresse d’abord aux besoins de ses abonnés pour les faire changer d’avis. Dans la rubrique “Mon abonnement/Abonnement” se trouve une sous-rubrique “Plus besoin de mon abonnement“, laquelle a remplacé l’année dernière “Résilier mon abonnement”. Il s’agit de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de résilier son abonnement en cas de déménagement, de changement d’offre et de changement du titulaire de la ligne.

Pour ceux vraiment décidés, Free indique qu’il faut contacter le 3244 ou bien envoyer la demande par courrier postal, la résiliation n’étant en effet pas possible en boutique. L’opérateur explique également que la résiliation entraîne la perte de tout tarif promotionnel sur les forfaits mobiles. Il faudra en outre prévoir 49 euros de frais de résiliation technique et restituer l’intégralité des équipements Freebox mis à votre disposition. Free souligne enfin qu’il est possible d’annuler la demande de résiliation depuis l’Espace Abonné tant que celle-ci n’est pas effective.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox