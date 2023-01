Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du positif et du négatif pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Oqee : Free lance la fonctionnalité la plus attendue sur iOS et Android, les favoris. Plus d’infos…

Deux nouvelles chaînes musicales débarquent sur Freebox TV, BBlack Africa sur le canal 295 et BBlack Caraïbes sur le canal 296, proposées à l’unité au tarif de 0,99€/mois. Les deux flux sont en clair jusqu’au 1er mars. Plus d’infos…

Free propose à nouveau la migration vers ses offres Pop et Delta-Pop.

Lancement d’une nouvelle version de myCanal sur iOS avec des évolutions comme la réduction du temps de lancement des chaînes live et contenus replay. Plus d’infos…

Freebox TV : arrivée d’OCS Pulp et disparition d’OCS City et OCS Choc. Plus d’infos…

Free intègre YouTube et YouTube Kids directement dans la zapliste de Freebox TV pour une meilleure accessibilité. Plus d’infos…

Les TV Samsung sont de retour chez Free avec une nouveauté, une TV OLED. Plus d’infos…

Nouvelle mise à jour de l’espace abonné Freebox sur les smartphones Android et sur les iPhones. Il est désormais possible de prendre des rendez-vous avec des techniciens Free Proxi depuis l’app. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance de très grosses promos sur certains smartphones premium, en plus de bonus. Le premier smartphone concerné est le Galaxy Z Fold 4 qui bénéficie d’une remise immédiate de 200€ ainsi que d’un bonus de reprise de 100€. Le Galaxy S22+ qui bénéficie d’une remise immédiate de 110€. Deux autres smartphones sont concernés. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Offres Canal+ : perte importante avec le retrait officiel des 7 chaînes du groupe Turner ( Warner TV, Cartoon Network, Boin, Boomerang, Toonami, CNN et TCM Cinema. Voici tout ce qui change pour les abonnés Freebox avec TV by Canal.

Clap de fin. La chaîne Ultra Nature 4K éditée par Mediawan cesse d’émettre sur les Freebox. BeIN Sports 4K aussi. Plus d’infos…

Connexion mobile : Orange toujours leader en 2022, Free Mobile au coude à coude avec SFR et Bouygues mais dernier sur la 5G. Plus d’infos…

Free Mobile réaffirme sa promesse de ne pas augmenter ses prix pendant 4 ans, une exception en France. Plus d’infos…

Free annonce être le meilleur recruteur en France en 2022 et se lance à la conquête de nouveaux abonnés. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox