Disparition des chaînes Turner des offres Canal+, ce qui change pour les abonnés Freebox

A la suite de la disparition des chaînes Turner des offres Canal+, les abonnés Freebox avec TV by Canal sont impactés. Tour d’horizon des changements.

Le clap de fin est définitivement acté. Les chaînes du groupe Turner, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN disparaissent ce 10 janvier des offres Canal+, faute d’accord entre les deux acteurs. Une question se pose alors : quel est l’impact pour les abonnés Freebox ?

Au total deux chaînes ne sont désormais plus disponibles pour les abonnés Free, à avoir Warner TV et Cartoon Network. Incluses jusqu’à présent dans le bouquet TV by Canal, ces dernières disparaissent et ne sont pas proposées à la carte pour le moment.

En revanche, si les chaînes Boomerang, Boing, Toonami et CNN ne sont dorénavant plus incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Canal, celles-ci restent accessibles à l’unité moyennant un abonnement de quelques euros pour chacune d’entre elles. Free distribuait déjà ces flux en parallèle sur Freebox TV. A l’heure où nous écrivons ces lignes, leurs flux sont toujours diffusées via TV by Canal. S’agissant de TCM Cinema, aucun changement, cette chaîne qui n’etait pas incluse dans TV by Canal, reste disponible à la carte pour tous les abonnés Freebox.

