Orange et d’autres opérateurs européens se lancent dans un nouveau projet commun face à Google, Facebook et consorts

Plusieurs leaders des télécoms européens décident de se lancer dans publicité ciblée pour concurrencer les GAFAM.

De quoi limiter l’influence des géants du numérique américains au sein du vieux continent. Orange, Deutsche Telecom, Telefonica et Vodafone annoncent en effet créer une entreprise “commune contrôlée conjointement” centrée sur la publicité en ligne.

Alors que la publicité ciblée se développe de plus en plus, cette nouvelle société doit offrir “une solution d’identification numérique respective de la vie privée pour soutenir les activités de marketing et de publicité numériques des marques et des éditeurs“, expliquent les opérateurs dans un document envoyé à la Commission européenne. Dans un marché assez concurrentiel, cette entreprise mise en effet sur la protection des données.

Pour ce faire, elle entend créer un “jeton sécurisé et pseudonymisé” directement lié à l’abonnement télécom d’un utilisateur, fourni par les opérateurs participant au projet. Ce dernier doit ainsi permettre à la marque ou à l’éditeur de cibler les publicités qu’ils entendent diffuser chez cet abonné, sans pour autant dévoiler ses informations personnelles directement identifiables. Le but étant également “d’optimiser la diffusion de la publicité en ligne et d’optimiser les sites et les applications“.

Comme pour toute campagne de publicité ciblée, la création de jeton nécessitera avant tout le consentement explicite de l’utilisateur. De plus, ce dernier pourra se rendre sur un portail de confidentialité et ainsi vérifier les marques et les éditeurs auxquels il a donné son consentement et le retirer si nécessaire.

Source : BFMTV

