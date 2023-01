Les astuces Free en vidéo : les différentes solutions pour récupérer vos identifiants Free Mobile pour pouvoir modifier vos options

Une astuce simple à découvrir.

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons à Free Mobile, et en particulier pouvoir activer ou modifier vos option (blocage de spam, changement de forfaits, etc.) Si vous avez conservé votre contrat initial, pas de soucis, mais si ce n’est pas le cas, il existe plusieurs façons de récupérer votre identifiant et ainsi vous connecter à votre compte. On vous explique tout en vidéo.



