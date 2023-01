Canal+ s’explique sur le retrait des chaînes Turner de ses offres

La dure loi des négociations commerciales a parlé sans entacher les relations entre Canal+ et Warner.

Cesser de diffuser les chaînes Turner filiale de Warner Bros, « c’est une négociation commerciale qui n’aboutit pas », a fait savoir ce 11 janvier sur RTL, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+.

Balayant d’un revers de main tout bras de fer avec son partenaire, la patron de Canal+ explique « s’entendre très bien avec Warner », malgré la disparition de Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN de ses offres.

Canal+ cesse de diffuser les chaînes de #Warner : "c'est une négociation commerciale qui n'aboutit pas"@maxsaada, président du directoire du groupe Canal+, invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/AGhQ15k5ZQ — RTL France (@RTLFrance) January 11, 2023

« Cela arrive, il y a eu des demandes d’un côté, on doit faire très attention à nos ressources, Canal+ ne se portait pas si bien il y a quelques années en France, on a dressé le groupe, lequel se porte bien aujourd’hui, c’est aussi parce que l’on prend des décisions réfléchies, e on doit réfléchir pour nos abonnés à comment on investit notre argent », a-t-il commenté. Malgré cette perte importante, Canal+ continue de diffuser les films Warner en première exclusivité.

