Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom dans le top 10 de la data mobile la moins chère dans le monde

0,23€, c’est le prix moyen payé par les Français pour 1 Go de données mobile. Les opérateurs se classent 7e au classement mondial en 2022.

Hausse des prix oui, mais des tarifs peu élevés malgré tout. Selon une étude de Cable.co.uk, la France se classe au 7e rang des pays où la data mobile est la moins chère. Ce site de comparaison de prix de premier plan d’offres fixe, mobile et TV au Royaume-Uni, a ainsi calculé le prix moyen du Go dans 233 pays.

Si l’Israël semble imbattable (0,04€/Go), la France fait bonne figure avec 1 Go facturé en moyenne 0,23€, même 0,08$ sur le forfait le plus attractif. La hausse des prix initiés en ce début d’année par Orange, Bouygues Telecom et SFR vient contraster avec ce bilan 2022 flatteur prenant en compte 53 forfaits sur le territoire français.

Les opérateurs hexagonaux se classent toutefois derrière leurs homologues italiens, seconds au classement avec 0,12€/ Go. La révolution sur les prix d’Iliad Italia a porté ses fruits. En France, Free Mobile n’augmentera pas ses prix pendant 4 ans. Saint-Marin, les Fiji et l’Inde composent également le Top 5.

En bas du classement, les mauvais élèves sont notamment Saint-Hélène (41€/Go) et les Îles Malouines (38,45€/Go). De leur côté, le Canada et les USA déçoivent, classés respectivement à la 204e place (5,94€/Go) et au 202e rang (5,62€/Go).

Source : iGénération

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox