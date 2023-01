Oqee : Free lance la fonctionnalité la plus attendue sur iOS et Android, les favoris

Les abonnés Freebox peuvent désormais créer leur bouquet de chaînes favorites sur iPhone et smartphone Android.

Réclamée de longue date, la fonctionnalité commence à être déployée sur Oqee avec une mise à jour progressive sur iOS et Android. L’opérateur annonce en effet avoir déployé la possibilité de mettre des chaînes en favoris.

Il est ainsi possible en navigant dans l’onglet en direct de retrouver une nouvelle catégorie clairement indiquée après les chaînes recommandées et la liste complète : les favoris. Vide au départ, la section vous propose ainsi d’ajouter plusieurs chaînes pour créer votre liste de manière assez simple. Une barre de recherche est présente pour vous éviter de faire défiler la longue liste de canaux disponibles. Il suffit ensuite de cliquer sur valider une fois la sélection réalisée pour créer son bouquet de chaîne.

Il est possible à tout moment de modifier la liste si besoin au fil de vos envies. Cependant, il ne s’agit pas ici d’une possibilité de créer des bouquets personnalisés : une seule liste est possible, à vous de choisir les bonnes chaînes à favoriser. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est lancée que sur les versions mobiles et doit arriver bientôt sur les téléviseurs et box.

"Il manque les favoris sur votre application !" ⭐️

Plus maintenant 😉 Mettez dès aujourd'hui vos chaînes préférées en favoris sur votre mobile 👏 Rendez-vous dans "Favoris" depuis l’onglet "En direct" de votre application mobile OQEE by Free📱 Très prochainement sur votre TV🚀 pic.twitter.com/0pScY49Fov — OQEE by Free (@OQEEbyFree) January 13, 2023

