Free intègre YouTube et YouTube Kids directement dans la zapliste de Freebox TV

Un accès simplifié à YouTube et YouTube Kids.

Les applications YouTube et YouTube Kids sont disponibles sur les différents modèles de Freebox : Révolution, Delta et bien sûr Mini 4K et Pop. Jusqu’à présent, l’accès se faisait depuis la page d’accueil des Freebox Delta et Révolution ou depuis la home d’Android TV pour les Freebox Mini 4K et Pop.

Afin de facilité l’accès à ces deux services, Free vient de les intégrer directement dans la zapliste de Freebox TV. Ainsi, en se rendant sur le canal 137, les abonnés peuvent ouvrir directement l’application YouTube, et en se rendant sur le canal 138 ils peuvent ouvrir l’application YouTube Kids.

A noter que pour voir s’afficher ces nouveaux canaux, il faut redémarrer le Player de votre Freebox

