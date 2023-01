Freebox TV : les 2 nouvelles chaînes musicales sont offertes jusqu’en mars

Un cadeau de bienvenue pour deux nouvelles chaînes arrivées sur Freebox TV.

Nous vous annoncions hier l’arrivée de deux nouvelles chaînes à thématique musicale dans le bouquet TV de Free. La première se nomme BBlack Africa est disponible sur le canal 295 de Freebox TV et la deuxième se nomme BBlack Caraïbes et est disponible sur le canal 296. Et si ces deux chaînes sont proposées à 0,99€/mois, nous vous indiquions qu’elles étaient actuellement en clair. Interrogé à ce sujet par Univers

Freebox, Free nous indique qu’il s’agit d’une période de mise au clair offerte à tous les abonnés Freebox. Ces deux chaînes seront donc gratuites jusqu’au 1er mars. Comme habituellement pour ce genre d’opération, vous n’avez aucune manipulation à réaliser, il suffit de vous rendre sur les canaux 295 et 296 jusqu’au 1er mars. Toutefois, si ce n’est pas encore fait, il faut avant redémarrer le Player de votre Freebox pour disposer des nouvelles chaînes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox