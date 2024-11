Orange va lever le voile sur un mystérieux nouveau système pour ses Livebox et va doper ses players TV à l’IA

L’opérateur historique profite des OpenTech Days pour annoncer ses prochaines innovations, dont plusieurs toucheront le grand public.

Un tout nouveau système présenté la semaine prochaine et lancé sur les box de l’opérateur historique pour l’ensemble du marché européen à compter de l’an prochain. Comme à son habitude, Orange dévoile des pans de sa stratégie d’innovation durant les OpenTech Days qu’il organise. L’une d’entre elle, qui touche résolument le grand public, réside dans un nouvel OS pour ses box.

Un nouveau système pour les Livebox

L’opérateur en fera la démonstration la semaine prochaine et entend transformer ses Livebox en “un véritable centre de commande et de protection intelligent du foyer”. Des services personnalisés sont par ailleurs prévus, puisqu’il sera possible de télécharger des applications dédiées à ce futur système d’exploitation. L’opérateur entend par exemple montrer qu’il est possible de télécharger une application dédiée au filtrage de contenus non appropriés depuis son store. ” Demain, il pourrait aussi s’agir d’une application pour optimiser la consommation d’énergie de la maison par exemple” ajoute l’opérateur, affirmant que sa plateforme “donne toutes les clefs pour publier, installer et souscrire à ces applications, et contribue ainsi à personnaliser l’expérience client. Cette innovation va permettre de proposer une nouvelle offre de services monétisés, en capitalisant sur le parc installé des box internet“.

Une IA plus développée

Pour les foyers qui souhaitent regarder la télévision avec davantage de confort, Orange entend également présenter une “nouvelle façon d’accéder aux loisirs numériques sur la TV d’Orange“. Ce sera notamment possible depuis sa télécommande et grâce au pilotage vocal boosté à l’IA, qui doit permettre de découvrir des contenus plus pertinents, tant avec une simple citation, la description d’une séquence culte ou même un descriptif très sommaire comme “un personnage en cape rouge”. “De même, en prononçant le nom d’un artiste, il sera possible de découvrir l’ensemble de sa production et des suggestions connexes, via les différents canaux et plateformes de contenus présents sur la télévision“. La fonctionnalité de reconnaissance vocale, lancée déjà avec la Livebox 5, sera donc davantage interactive grâce à cette mise à jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox