Canal+ annonce le retrait du PassPresse de ses offres dès le 31 décembre, le service ne sera plus inclus

Plus d’un an après son intégration sans surcoût pour les abonnés Canal+, le PassPress de Prisma media ne sera plus inclus dans les offres d’ici la fin de l’année.

Après avoir remplacé Cafeyn dans ses offres par le PassPresse en septembre 2023, Canal+ s’apprête à retirer ce service de presse en ligne jusqu’à présent inclus dans ses différents abonnements.

Lancé par Prisma media, société appartenant, elle aussi, à Vivendi, le PassPress ne devrait ainsi plus être accessible sans surcoût aux clients de la chaîne cryptée à compter du 31 décembre 2024, à en croire la brochure tarifaire de Canal+ A compter de cette date, les abonnés devront donc se tourner vers la version payante affichée à 9,99€/mois.

Le PassPresse regroupe comme Cafeyn l’accès à des titres de presse numérique, généralistes ou spécialisés, accessibles via une application ou directement en ligne, bien que son catalogue soit moins fourni que son concurrent. C’est plus de 250 titres disponibles en illimité à tout moment, parmi lesquels : Le Parisien/Aujourd’hui en France, Ouest France, La Croix, Petit Quotidien, Télé Loisirs, Femme Actuelle, Le Journal du Dimanche, Le Journal de Mickey, Technikart, Marie Claire, Auto Moto, Society, 01 Net, Capital, Cuisine Actuelle, , Géo, Dr. Good!, Paris Match, Nice Matin, La Tribune, Voici, Challenges, Gala, Première, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Charlie Hebdo, Les Inrockuptibles, Ça m’intéresse, Vanity Fair, VSD, Santé Magazine, National Geographic.

Source : @anael_tw

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox