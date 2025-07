Free annonce mettre fin à l’une de ses applications lancée il y a 10 ans, au profit d’une autre

Afin de simplifier l’expérience de ses abonnés, Free annonce la fin de son application dédiée à l’assistance. Les fonctionnalités de cette app sont déjà quasiment toutes intégrées à l’application principale “Free”, disponible sur Android et iOS.

Regrouper ses outils dans une seule interface, plus intuitive et complète. Lancée en 2015, l’application officielle “Free Assistance” permettait jusqu’à présent d’accéder facilement à l’assistance Freebox et Free Mobile via la consultation de nombreux articles et vidéos de l’opérateur mais aussi d’être informé de ses dernières actualités. Les utilisateurs pouvaient y suivre la mise à jour de leur ticket et être par exemple alertés des orages dans leur département, et ce à la fois sur iOS et Android.

Modernisée en juin 2021, l’application vit ses dernières heures, annonce l’opérateur. “Free met fin à son application Assistance afin de simplifier l’expérience de ses abonnés en proposant une assistance personnalisée au sein de l’application Free”, a informé le 11 juillet le portail de la filiale d’Iliad. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’application est toujours disponible sur iOS et Android. “La plupart des fonctionnalités de l’application Assistance sont désormais accessibles directement dans l’application Free”, explique-t-il.

Lancée en 2022 sous le nom Freebox-Mon Espace Abonné puis rebaptisé sobrement “Free” en mai 2024 à la suite du lancement de l’espace abonné Free Mobile dans la même app, l’application Free permet non seulement de gérer ses abonnements Freebox et Free Mobile, mais aussi d’accéder à une assistance personnalisée, directement depuis son smartphone avec notamment Free Proxy si les abonnés sont éligibles. Par ailleurs, les Freenautes peuvent notamment suivre leurs commandes, consulter leurs factures, contrôler leur consommation mobile ou encore commander une nouvelle SIM. L’interface permet également de modifier ses coordonnées bancaires, gérer ses lignes mobiles, activer des services, ou encore accéder aux informations Wi-Fi de leur Freebox.

Free met à disposition de ses abonnés plusieurs canaux en ligne pour rester informés et profiter pleinement de leurs services. Pour obtenir de l’aide ou suivre des tutoriels, il est possible de consulter les articles et vidéos disponibles sur le site assistance.free.fr. Par, ailleurs, les utilisateurs peuvent suivre les mises à jour de leurs équipements Freebox sur le blog officiel des développeurs, à l’adresse dev.freebox.fr/blog ou via Freebox Connect.

