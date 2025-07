Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile peuvent passer des appels et envoyer des SMS sans réseau mobile

Grâce à la VoWiFi et aux SMS par WiFi, Free Mobile permet à ses abonnés de communiquer même lorsque le réseau mobile est inexistant, à condition d’avoir un smartphone compatible et d’être connecté en WiFi, à la maison ou ailleurs.

Téléphoner ou envoyer un SMS depuis une cave, un parking souterrain ou une maison mal couverte en réseau mobile, c’est désormais possible pour les abonnés Free Mobile. L’opérateur propose à tous ses clients, sans surcoût, la technologie VoWiFi (Voice over WiFi) ainsi que l’envoi de SMS via WiFi. Ces fonctionnalités permettent de rester joignable et de communiquer normalement, même en l’absence totale de signal mobile.

Appels WiFi : comment ça marche ?

Lancé en novembre 2022 chez Free Mobile, le service « Appels Wi-Fi » est aujourd’hui un incontournable. Lorsqu’un abonné est connecté à un réseau WiFi, son smartphone peut automatiquement utiliser cette connexion pour émettre et recevoir des appels, à condition que l’option soit activée et que le mobile soit compatible (voir page des terminaux compatibles). En cas de coupure du WiFi, l’appel bascule automatiquement sur le réseau mobile si celui-ci est disponible.

La VoWiFi est particulièrement utile dans les zones mal couvertes par le réseau mobile, à l’intérieur de bâtiments anciens, en zone rurale ou même en mode avion (si le WiFi est réactivé manuellement). Tous les types de forfaits sont concernés, y compris l’offre à 2 € et Série Free, les communications étant alors décomptées normalement.

Depuis 2023, les abonnés Free Mobile peuvent aussi utiliser les appels Wi‑Fi même lorsqu’ils voyagent hors de France. Le service fonctionne sur tout réseau Wi‑Fi, sans nécessité d’appartenance à votre box personnelle. “Les appels en Wi-Fi depuis l’étranger sont facturés au même tarif que les appels émis depuis la France métropolitaine. Pour connaitre la tarification des appels en Wi-Fi depuis l’étranger vers l’international, reportez-vous à la grille tarifaire de votre forfait mobile”, indique Free.

Les SMS aussi passent par le WiFi

Depuis février 2024, Free Mobile a également généralisé la possibilité d’envoyer et de recevoir des SMS via le réseau WiFi. L’activation est automatique sur les terminaux compatibles, dès lors qu’ils sont connectés à un réseau sans fil.

Comme pour la VoWiFi, cette fonctionnalité s’adresse aux situations où le réseau mobile est indisponible. Elle vient compléter l’expérience des abonnés, qui peuvent désormais envoyer des messages textes sans contrainte, dans les mêmes conditions que les appels WiFi.

Comment activer ces services ?

Pour profiter de la VoWiFi et des SMS par WiFi, il suffit de :

Vérifier la compatibilité de votre smartphone : une liste régulièrement mise à jour est disponible sur le site d’assistance de Free. Activer l’option Appels Wi-Fi : dans les réglages de votre téléphone, généralement dans les paramètres de réseau mobile ou d’appels. Se connecter à un réseau WiFi stable : les appels et messages passeront automatiquement par cette connexion si le réseau mobile est faible ou absent.

Free propose aussi un large choix de smartphones compatibles avec la VoWiFi dans sa boutique en ligne, pour les abonnés qui souhaitent s’équiper.

Peu mise en avant, la VoWiFi représente pourtant une avancée importante pour les abonnés Free Mobile. Elle leur permet de pallier les faiblesses ponctuelles du réseau, sans frais supplémentaires et sans avoir besoin d’une application tierce. Une solution discrète mais efficace, qui mérite d’être activée sur tous les smartphones compatibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox