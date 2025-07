Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer sans frais, Star Wars, Marvel, football et horreur sont au rendez-vous

Les abonnés Amazon Prime peuvent dès à présent récupérer gratuitement des jeux tirés devenus cultes ou tirés de licences qui le sont tout autant.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 4 titres à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui (à une exception près) mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Entrez dans l’abri des joueurs et écrivez votre propre histoire footballistique avec les meilleures équipes du monde dans Football Manager 2024. Choisissez parmi plus de 2 500 clubs jouables. Allez-vous vous lancer dans la gestion d’un club d’élite soutenu par un gros budget de transfert, ou tenterez-vous d’innover dans votre quête de gloire footballistique avec un outsider ? Des systèmes tactiques inspirés des styles de jeu les plus réussis du football sont à votre disposition et vous permettent de dominer la compétition dès le premier jour. Votre vision tactique prend vie le jour du match, chaque rencontre étant rehaussée par des améliorations significatives des mouvements du ballon et des joueurs. Attention cependant, ce jeu ne peut être récupéré que jusqu’au 12 juillet.



Marvel’s Midnight Suns est le croisement ultime entre l’histoire riche, les relations entre les personnages, la personnalisation et la progression d’un jeu de rôles, et la stratégie tactique et les mécanismes de combat d’un nouveau jeu tactique révolutionnaire basé sur des cartes. Dans la partie la plus sombre de l’univers Marvel, vous allez tisser des liens indestructibles avec les super-héros légendaires de Marvel et de dangereux guerriers surnaturels dans le cadre de votre lutte contre la plus grande menace du monde à ce jour… les forces démoniaques de Lilith et de l’ancien dieu Chthon.



Amnesia: The Dark Descent est un survival-horror à la première personne. Un jeu d’immersion et de découverte qui vous fera vivre un cauchemar. Une expérience qui vous glacera le sang. Vous trébuchez dans des couloirs étroits. Un cri lointain se fait entendre. Il se rapproche… A vous de voir si vous y survivrez.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II inclut Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II et Star Wars Jedi Knight – Mysteries of the Sith. Quelle que soit la voie choisie par Kyle Katarn, elle changera à jamais le visage de la galaxie. Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II poursuit l’histoire de Kyle Katarn, un jeune mercenaire qui a réussi à infiltrer l’Empire et se lance dans une quête pour découvrir son passé et apprendre l’art des Jedi. Afin de protéger la galaxie, Kyle doit affronter les assassins de son père, menés par le Jedi Noir Jerec, et les empêcher d’obtenir les pouvoirs mystérieux de la « Vallée des Jedi », un lieu central où se concentre le pouvoir des Jedi et qui abrite leur cimetière. Alors que Kyle se lance dans sa quête pour vaincre les Jedi Noirs, il doit également façonner son destin en choisissant de rejoindre le côté lumineux ou le côté obscur. Dans le deruxième jeu, les aventures de Kyle Katarn se poursuivent cinq ans après les événements de Dark Forces II. Les forces impériales d’invasion marchent sur un avant-poste rebelle tranquille, interrompant Kyle dans l’entraînement d’une nouvelle Jedi courageuse, Mara Jade. Apparue pour la première fois dans le roman Star Wars primé de Timothy Zahn, L’Héritier de l’Empire, Mara Jade conjugue son expérience de contrebandière et de Main de l’Empereur avec son apprentissage de chevalière Jedi. La formation de Mara se poursuivra sur le terrain, où elle utilisera quatre nouvelles armes et cinq nouveaux pouvoirs de la Force pour assurer le ravitaillement de la Nouvelle République. Pendant ce temps, Kyle poursuit ce qu’il croit être son destin en recherchant des trésors secrets dans un ancien temple Sith. Parviendrez-vous à percer les mystères des Sith ?

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

