Freebox Pop, Ultra et Apple TV : deux nouvelles chaînes gratuites débarquent sur Pluto TV, dont une dédiée au feuilleton phare de France TV

Le service de streaming gratuit avec pub, Pluto TV, continue d’étoffer son offre en juillet avec l’arrivée de deux chaînes thématiques inédites. L’une d’elles devrait séduire les fans de « Un si grand soleil », l’autre les amateurs de sensations fortes.

Après avoir lancé ces dernières semaines des chaînes autour de séries cultes comme Cheers et Star Trek ou encore sur l’univers des zombies, Pluto TV ajoute dès à présent deux chaînes supplémentaires à sa grille, toujours accessibles gratuitement et sans inscription.

La première est entièrement consacrée à « Un si grand soleil », le feuilleton quotidien à succès de France 2, désormais diffusé sur France 3. Les épisodes s’enchaînent en continu, permettant aux fans de replonger dans les intrigues de la série ou aux nouveaux venus de la découvrir depuis le début, à toute heure.

La deuxième nouveauté vise un public plus averti : « Ciné Gore & Slasher » propose une sélection de films d’horreur classiques et modernes, avec une programmation sanglante et frissonnante taillée pour les amateurs du genre. “Du sang, des cris et des tueurs complètement fous, c’est sur Ciné Gore & Slasher by Pluto TV! Du cinéma fraîchement arrivé aux sagas iconiques comme Halloween ou Vendredi 13, (re)découvrez le plaisir d’un slasher bien sanglant tous les soirs dès 22h”, indique la présentation du flux.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop, Ultra et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox