Free Mobile apporte quelques changements dans son espace abonné, une rubrique fait peau neuve

L’opérateur a mis à jour l’interface de son espace abonné avec plusieurs améliorations concernant la gestion des cartes SIM et eSIM pour plus de clarté et de simplicité pour les abonnés.

Place à une nouvelle version de l’historique rubrique “Ma SIM”, cette petite puce physique ou virtuelle sans qui la connexion au réseau de Free Mobile est impossible. Selon nos informations, l’opérateur vient d’apporter des modifications dans l’interface de son espace abonné concernant plus précisément la sous-catégorie « Mes commandes SIM », et “Ma eSIM”.

Une activation de SIM plus simple

Jusqu’à présent, activer une nouvelle carte SIM Free nécessitait de saisir l’intégralité du numéro ICCID (composé de 19 chiffres), comme en atteste l’assistance Free. Désormais, l’opérateur ne demande plus que les 5 derniers chiffres de ce code, situé sur le support plastique de la carte SIM. Cette évolution vise à simplifier le parcours d’activation tout en réduisant les risques d’erreur de saisie. Il est important de conserver le support physique de la carte SIM, puisqu’il contient ce code essentiel. Lorsque la SIM n’est pas activée un message s’affiche sur la page d’accueil de l’espace abonné, il est également possible de suivre le détail de sa commande et le statut.

Autre évolution, la page dédiée à la gestion des eSIM présente désormais une procédure claire pour transférer l’eSIM vers un nouveau téléphone. Au-delà de l’affichage de l’état de l’eSIM, Free y détaille en quatre étapes la marche à suivre comme la connexion à internet en Wi-Fi, la désinstallation de l’eSIM sur l’ancien appareil, l’actualisation de la page « Ma eSIM » sur l’espace abonné et le scan du nouveau QR code avec le nouveau smartphone. Un message précise également que la désactivation de l’eSIM peut prendre quelques minutes, afin de rassurer les abonnés en cas de délai.

