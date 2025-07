Free Mobile annonce “un nouveau tarif avantageux” aux abonnés à son forfait numéro 1 qui ont la bougeotte

Dès le 5 août prochain, les abonnés au forfait à 19,99€/mois de Free Mobile bénéficieront de 1 Go à 6,5€ pour la journée au lieu de 1 Mo lorsqu’ils voyageront au Kenya.

En marge de l’inclusion automatique et sans surcoût de quatre nouvelles destinations (Vietnam, Tanzanie (+ île de Zanzibar), Moldavie et Palaos) dans son forfait Free 5G, Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour les informer de cette nouveauté. “Dès à présent, vous profitez sans surcoût de 4 nouvelles destinations incluses dans les 35 Go/mois utilisables depuis l’étranger”, indique l’opérateur.

Mais pas seulement, Free Mobile en profite pour annoncer une autre nouveauté : “Vous bénéficierez également automatiquement à compter du 5 août 2025 d’un nouveau tarif avantageux au Kenya : 1 Go d’internet à 6,50€ pour la journée jusqu’à minuit, activé automatiquement dès la 1ère connexion) au lieu de 1 Mo à 6,50€”, indique le courriel. Une bonne nouvelle pour les abonnés concernés car cela représente 1 000 fois plus de data pour le même prix pour surfer sur internet, utiliser Google Maps ou encore envoyer vos messages via la 4G.

Autre précision, ce Go indivisible sera “automatiquement renouvelé en cas de consommation supérieure à 1 Go le même jour avant minuit (6,50€ par Go supplémentaire), dans la limite de 60€. Une fois ce plafond atteint, possibilité de prolonger l’accès à internet en réglant le montant depuis votre Espace Abonné”, indique l’opérateur. Et d’ajouter que le blocage des communications hors forfait est disponible et à activer depuis l’Espace abonné.

