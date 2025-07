Xavier Niel veut révolutionner la production audiovisuelle avec l’ouverture fin 2026 du plus grand pôle cinématographique français

Un an après l’annonce de son ambitieux projet cinématographique, Xavier Niel est officiellement propriétaire de 48 hectares de l’ancienne base aérienne 112 à Reims. Les « Studios de Reims », présentés comme un futur pôle d’excellence du cinéma européen, entrent dans une phase décisive, avec des travaux qui devraient débuter en 2025 pour une ouverture fin 2026.

Xavier Niel a finalisé l’achat des terrains pour les Studios de Reims, a révélé ce 22 juillet L’Union Reims. Après plusieurs reports, Xavier Niel, via sa holding NJJ, est désormais propriétaire des 48 hectares de l’ancienne base aérienne 112 convoités, acquis pour 8 millions d’euros auprès de l’association Terrasolis. Une surface qui comprend les trois hangars déjà exploités pour des tournages et les terrains destinés à accueillir les futures infrastructures.

Ce rachat concrétise un projet amorcé depuis plus d’un an, après de longues tractations et une série de rebondissements impliquant notamment Mediawan, dont le fondateur de Free est actionnaire, mais qui ne participe pas financièrement à l’opération.

Un « Hollywood-sur-Marne » pensé pour concurrencer Paris

Le projet reste fidèle à ses grandes lignes, mais gagne en précision. L’ambition : faire des Studios de Reims un guichet unique pour les tournages de films, séries et émissions télé, capable d’offrir « le même niveau de service qu’à Paris », tout en se démarquant par une logistique plus simple, des prix compétitifs et l’absence de saturation.

Trois phases de travaux sont prévues jusqu’en 2031, avec une première livraison dès fin 2026, comprenant deux nouveaux plateaux capables d’accueillir des tournages simultanés, chacun doté de leurs annexes indépendantes : loges, stockages, décors, costumes… Un véritable « écosystème de production » pensé pour répondre aux besoins de l’industrie audiovisuelle.

La promesse est claire selon nos confrères, l’objectif est de multiplier par quatre les surfaces de tournage, créer des espaces de stockage pour conserver les décors entre les saisons d’une série, et offrir des extérieurs de tournage sur place. Cette vision s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement France 2030, qui vise à replacer la France en tête de la production de contenus culturels et créatifs. Le permis de construire est encore en cours d’instruction, mais le calendrier s’affine : démarrage des travaux fin 2025, ouverture opérationnelle au second semestre 2026. S”en suivront d’autres travaux jusqu’en 2031, et aussi après. Et devenir ainsi le plus grand pôle cinématographique français.

