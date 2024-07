Xavier Niel investit 80 Millions d’euros pour créer le plus grand pôle cinématographique français

Xavier Niel a acheté 50 hectares de l’ancienne base aérienne 112 à Bétheny pour créer le plus grand pôle cinématographique de France. Ce projet de 80 millions d’euros transformera cette ancienne base militaire en un centre de production audiovisuelle moderne et compétitif, promettant de dynamiser la région de Champagne-Ardenne.

Ce site, autrefois dédié aux opérations militaires, est destiné à devenir un centre cinématographique majeur en France. Trois hangars existants seront rénovés, et de nouvelles constructions seront entreprises pour accueillir des studios de cinéma. Niel espère faire de ce projet le plus grand complexe cinématographique du pays. La base aérienne 112, située à Reims-Champagne, a été évacuée en 2011 et ses terrains redistribués aux communes environnantes. Bétheny a cédé son terrain à la communauté d’agglomération de Reims Métropole pour un euro symbolique. Cette dernière l’a ensuite revendu à l’association Terrasolis, qui avait pour objectif de créer une ferme expérimentale.

Une transition inattendue

Terrasolis a initialement loué les hangars à des entreprises pour des besoins de stockage. Cependant, en 2018, deux de ces hangars ont été transformés en studios de tournage. Cette reconversion a débuté avec la série “Cherif”, dont l’acteur principal, originaire de Reims, souhaitait travailler près de sa famille. D’autres productions ont suivi, profitant des infrastructures existantes.

Le projet ambitieux de Xavier Niel

En juin 2024, Xavier Niel a racheté 50 hectares de la base à Terrasolis pour un montant de 80 millions d’euros. Son projet, baptisé “Studios de Reims”, prévoit l’amélioration des deux hangars déjà en usage, la réhabilitation d’un troisième et la construction de trois nouveaux hangars. L’objectif est de créer d’ici à 2030 le plus grand pôle cinématographique de France, avec dix plateaux de tournage et un atelier de production de décors et de costumes.

Un atout pour la production audiovisuelle

Pablo Nakhle Cerutti, directeur du développement du projet, souligne que les Studios de Reims offriront des tarifs environ 30 % inférieurs à ceux de Paris. Cette compétitivité tarifaire est un atout majeur pour attirer la production de films, de téléfilms, de séries télévisées, de publicités et d’émissions diverses.

Les prochaines étapes

Le permis de construire pour ce vaste projet sera déposé à la fin du mois d’août. Si tout se déroule comme prévu, la région de Champagne-Ardenne pourrait bientôt devenir un nouvel épicentre du cinéma en France, rivalisant avec les infrastructures parisiennes et apportant une nouvelle dynamique économique et culturelle à la région.

Source : France 3

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox