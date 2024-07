Lebara lance la 5G pour tous ses clients

Lebara, opérateur virtuel connu pour ses offres attractives, fait un grand pas en avant en intégrant la 5G à ses forfaits mobiles. Ce changement intervient après que Lebara a quitté le réseau d’Orange pour louer celui de SFR, permettant ainsi à ses clients de bénéficier de la dernière technologie de réseau mobile.

Le mois dernier, Lebara a pris une décision stratégique en passant du réseau d’Orange à celui de SFR. En tant qu’opérateur virtuel, Lebara ne dispose pas de son propre réseau et doit donc louer celui d’un opérateur établi. Ce changement laissait présager l’arrivée imminente de la 5G, anticipation qui s’est révélée juste. Depuis ce jeudi, tous les forfaits mobiles de Lebara, à l’exception des forfaits 2h et 1 Go, incluent désormais l’accès à la 5G sans frais supplémentaires.

La 5G pour tous, sans surcoût

Que vous soyez un nouveau client ou un ancien, vous pouvez maintenant profiter de la 5G avec votre forfait Lebara, à condition d’avoir un smartphone compatible. Cette avancée technologique est également disponible pour les Pass Internet, à l’exception du Pass Internet XS (1 Go pour 4,99 € par mois). Cette intégration de la 5G se fait sans surcoût, offrant une valeur ajoutée significative aux abonnés de Lebara.

Couverture et performances du réseau

Le réseau 5G de SFR, utilisé par Lebara, couvre 78 % de la population française à la fin juin 2024 et est présent dans plus de 9 700 communes. Ce réseau a par ailleurs été classé premier ex aequo avec Bouygues Telecom dans le baromètre de nPerf pour les performances internet mobile en France au premier semestre 2024, témoignant de sa qualité et de sa fiabilité.

