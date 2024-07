Internet pour les nomades : le Starlink Mini disponible en France

Les nomades modernes, qu’ils soient voyageurs, aventuriers ou professionnels en déplacement, cherchent souvent des solutions pour rester connectés même dans les zones les plus reculées. La réponse à ce besoin vient d’être apportée par SpaceX avec le lancement du “Starlink Mini”, un kit transportable permettant d’accéder à internet par satellite. Ce dispositif compact, qui peut tenir dans un sac à dos, est désormais disponible en France et dans plusieurs pays européens.

Présenté en début d’année par SpaceX, le Starlink Mini est maintenant commercialisé en France au prix de 359 €, incluant les 20 € de frais d’expédition et de traitement. Ce prix est similaire à celui du kit de connexion fixe, mais le Starlink Mini se distingue par sa portabilité accrue, essentielle pour une utilisation mobile. En effet, l’antenne, pesant un peu plus d’un kilogramme, possède des dimensions réduites (29,85 × 25,9 × 3,85 cm) permettant de la ranger facilement dans un sac à dos.

Performances et accessoires

Le kit comprend une antenne avec une béquille, un adaptateur pour fixation sur un tuyau, un câble d’alimentation de 15 mètres, un adaptateur électrique et une prise Starlink. Bien que le câble puisse sembler encombrant, le reste du kit est conçu pour une portabilité optimale.

Le routeur intégré diffuse en Wi-Fi 5 (802.11ac) double bande (2,4 et 5 GHz) avec technologie 3 × 3 MU-MIMO, couvrant une zone de 112 mètres carrés et permettant la connexion de jusqu’à 128 appareils. Cependant, une telle charge pourrait impacter la vitesse de connexion. En termes de performance, le Starlink Mini offre des vitesses de téléchargement atteignant 100 Mbit/s et des vitesses de téléversement de 10 Mbit/s, suffisantes pour le streaming 4K et le jeu en ligne avec une latence de 23 ms.

Tarifs et disponibilité

Les forfaits pour le Starlink Mini débutent à 40 € par mois pour 50 Go de données mobiles utilisables en déplacement terrestre. Une option à 59 € par mois avec des données illimitées est également disponible. Le kit est accessible en France et dans de nombreux pays européens, à l’exception de quelques-uns comme la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni. Notons que le Starlink Mini est vendu à un prix plus compétitif en Europe par rapport aux États-Unis, où il est commercialisé à 599 $. Cette différence de prix est justifiée par une demande plus élevée aux États-Unis, selon SpaceX.

Source : Starlink

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox