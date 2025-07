Les SMS par WiFi arrivent enfin pour de vrai sur les iPhone des abonnés Free Mobile

Cette fois-ci c’est la bonne, l’envoi de SMS via WiFi sur iPhone va devenir réalité pour les abonnés Free Mobile Une mise à jour discrète dans la bêta 4 d’iOS 26 active cette fonctionnalité.

Un an après l’annonce par Free Mobile de leur activation pour tous ses abonnés sur Android et iOS, les SMS sur WiFi débarquent enfin sur iPhone. Jusqu’ici, seuls les smartphones Android pouvaient en profiter.

Repérée par le compte bien informé @Tiino-X83 sur X, cette évolution se traduit par l’actualisation du carrier bundle de Free Mobile (version 64.5.8) dans la dernière version bêta4 d’IOS 26, système d’exploitation mobile d’Apple. Résultat : les SMS WiFi sont désormais bel et bien pris en charge sur iPhone, pour les utilisateurs disposant de cette version en France métropolitaine. L’intégralité des abonnés Free Mobile pourront donc en profiter en septembre lors du déploiement de la version grand public définitive d’iOS 26.

Il aura donc fallu patienter un an pour que l’annonce de Free se concrétise pour les utilisateurs iOS. Depuis le 18 juillet 2024, l’opérateur indique dans sa communication que la fonctionnalité est disponible sur iOS et Android, sous réserve d’une mise à jour du téléphone. En réalité, aucun carrier update n’avait été déployé sur les iPhone jusqu’à présent.

Une fonctionnalité utile dans les zones mal couvertes

Pour rappel, l’envoi de SMS via WiFi permet de rester joignable et d’envoyer des messages même en l’absence de réseau mobile, à condition d’avoir une connexion WiFi. Une fonctionnalité déjà proposée depuis 2019 par Orange, SFR et Bouygues Telecom. Chez Free, l’option est activée automatiquement pour tous les abonnés mobile, sans surcoût, mais elle reste limitée à la France métropolitaine. À l’étranger, elle n’est disponible. L’autre service VoWiFi, qui permet de passer des appels via WiFi, est lui bien actif chez Free Mobile que ce soir sur iOS ou Android. Mais son comportement diffère selon la géolocalisation : en France, les iPhone privilégient toujours le réseau mobile (4G/5G) lorsque celui-ci est accessible. À l’international, en revanche, les appels WiFi sont favorisés pour éviter les frais de roaming.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox