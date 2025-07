Canal+ va changer de dimension grâce à ce feu vert pour une acquisition historique

Le groupe Canal+ vient de franchir une étape décisive dans sa conquête du marché africain et sa stratégie d’expansion internationale. Le régulateur sud-africain de la concurrence vient de donner son feu vert définitif à l’acquisition du groupe MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique.

C’est une annonce stratégique qui confirme l’ambition internationale de Canal+. Ce 22 juillet, le groupe de télévision français et MultiChoice ont publié un communiqué conjoint confirmant que l’autorité antitrust sud-africaine a officiellement approuvé l’offre publique d’achat obligatoire initiée par Canal+. Cette offre vise le rachat de l’intégralité des actions du géant africain de la TV payante encore non détenues par la filiale du groupe Vivendi, pour un montant de 125 rands sud-africains par action, soit environ 6,1 €, payés en numéraire.

Un feu vert conditionné mais attendu

Cette autorisation s’accompagne de conditions, déjà annoncées en février 2025, notamment un ensemble d’engagements en faveur de l’intérêt public. Le projet prévoit notamment la participation renforcée d’entreprises dirigées par des personnes historiquement désavantagées (HDPs) en l’occurence affectés par l’apartheid, ainsi que des TPE et PME locales dans l’industrie audiovisuelle sud-africaine.

Canal+ et MultiChoice s’engagent également à maintenir leurs investissements dans les contenus locaux, qu’il s’agisse de divertissement ou de sport, afin de soutenir durablement les créateurs sud-africains. Déjà validée par la Commission sud-africaine de la concurrence en mai dernier, cette approbation marque la fin du processus réglementaire dans le pays. Canal+ peut désormais finaliser son offre dans les temps, d’ici au 8 octobre 2025 au plus tard.

« C’est une avancée extrêmement positive dans notre projet de réunir deux entreprises emblématiques des médias et du divertissement, afin de créer un véritable champion pour l’Afrique. Je suis enthousiaste face aux perspectives que cette opération ouvre pour l’ensemble des parties prenantes, en particulier les consommateurs sud-africains, les acteurs créatifs et l’écosystème sportif du pays. Le groupe fusionné bénéficiera d’une plus grande envergure, d’une exposition accrue aux marchés à forte croissance, et de la capacité à générer des synergies significatives», a déclaré Maxime Saada, PDG de Canal+.

Même enthousiasme du côté de MultiChoice. Calvo Mawela, son directeur général, se félicite de la création d’un acteur mondial avec l’Afrique au cœur de son ADN, capable d’amplifier l’impact économique et culturel du groupe sur le continent. Pour respecter les règles locales sur la propriété étrangère dans les médias, le montage prévoit que la filiale sud-africaine MultiChoice (Pty) Ltd, en charge des abonnés locaux, soit isolée du reste du groupe et devienne une entité indépendante, majoritairement détenue et contrôlée par des HDPs. Ce schéma avait été présenté dès février dernier.

MultiChoice perd des abonnés

Entre 2023 et 2025, les offres de télévision payante DStv et GOtv de MultiChoice ont vu leur base d’abonnés chuter de 3,7 millions, passant de 23 à 19,3 millions d’utilisateurs. Une baisse marquée qui reflète les difficultés croissantes rencontrées par le modèle traditionnel de MultiChoice selon l’agence d’information Ecofin, le groupe est confronté à la montée en puissance du streaming. À cela s’ajoutent les nombreuses hausses tarifaires imposées par le groupe, qui ont contribué aux désabonnements. L’expérience de Canal+ pourrait donc changer la donne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox