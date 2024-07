Free Mobile annonce l’activation du SMS par WiFi pour tous ses abonnés

Le SMS par WiFi est désormais disponible pour les abonnés Free Mobile, uniquement en France métropolitaine.

Après la VoWiFi en 2022 et quelques tergiversations, Free Mobile lance enfin les SMS par WiFi pour ses abonnés. “Vous pouvez désormais envoyer tous vos SMS par le réseau 4G ou Wi-Fi en France métropolitaine. L’option est activée automatiquement pour l’ensemble des abonnés mobiles Free et disponible selon la compatibilité de votre téléphone (Android et iOS)”, annonce ce 18 juillet le compte officiel Free_1337 sur les réseaux sociaux. Et d’ajouter : “une mise à jour de votre téléphone peut parfois être nécessaire. La tarification reste inchangée et l’option n’est actuellement pas disponible à l’étranger (roaming)”. Fin mars 2024, l’ex-trublion comptait 15,2 millions d’abonnés (DOM/TOM inclus).

Proposé depuis 2019 par Orange, Bouygues Telecom et SFR, l’envoi de SMS par WiFi est pratique lorsque la couverture du réseau mobile est trop faible voire inexistante.

