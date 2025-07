Free inclut de nouveaux films dans Oqee Ciné gratuitement pour ses abonnés Freebox et Free Mobile

Même pendant les vacances d’été, la plateforme AVOD de Free continue de s’enrichir. 5 nouveaux films viennent enrichir cette semaine son catalogue. Au programme, un thriller psychologique, une romance italienne, un polar à la française, et de l’aventure.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés régulièrement. Cette semaine, les amateurs de cinéma qui suivent de près les arrivées sur la plateforme, pourront découvrir 5 nouveaux films.

Invasion (2012) – Thriller de Daniel Calparsoro

De retour d’Irak, un médecin militaire tente de reprendre une vie normale, mais des zones d’ombre persistent. Entre flashs incohérents et versions officielles suspectes, la vérité semble bien gardée. Un thriller nerveux porté par Alberto Ammann et Antonio de la Torre, entre paranoïa et complot.

Lettres à Juliette (Letters to Juliet, 2010) – Romance de Gary Winick

Lors d’un séjour à Vérone, une jeune Américaine découvre une lettre d’amour oubliée et décide d’aider son auteure à retrouver son amour perdu. Un road movie sentimental aux accents italiens, avec Amanda Seyfried et Vanessa Redgrave, idéal pour les cœurs tendres.

Traquée (2002) – Téléfilm de suspense réalisé par Charlotte Brandström

Une femme tente de fuir son passé en changeant d’identité, mais ses anciens démons la rattrapent. Entre faux-semblants et révélations, elle se retrouve au cœur d’une traque impitoyable. Un drame psychologique mené par Claire Keim et Thierry Neuvic, entre Paris et Marseille.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web.

4 enfants et moi (Four Kids and It, 2020) – Film d’aventure de Andy De Emmony

“En vacances dans les Cornouailles, quatre enfants rencontrent une étrange créature magique qui a le pouvoir d’exaucer les voeux. Chacun des enfants se voit accorder un souhait. A leur grande surprise, les conséquences de la réalisation de leurs voeux ne sont pas du tout celles qu’ils imaginaient. Ce que les quatre amis ignorent, c’est qu’un chasseur malveillant est à la recherche de la créature magique”, raconte Oqee Ciné. Love Next Door (2011) – Film sentimental de Julian Farino Vous prenez Hugh Laurie, Catherine Keener, Oliver Platt, Leighton Meester et Adam Brody et le film est joué ! C’est une histoire d’amitié entre les Walling et les Ostroff qui remonte à de nombreuses années. “Quand Nina, la fille de la famille Ostroff, revient à la maison après cinq ans d’absence, le fonctionnement de ces deux familles jusqu’ici si bien accordées est profondément bouleversé. En effet, la ravissante jeune femme de 20 ans tombe aussitôt amoureuse de David, le père de la famille Walling. Celui-ci ne tarde pas à succomber à son tour au charme de la jeune femme. Leur histoire risque bien de mettre à mal la longue amitié proverbiale entre les Walling et les Ostroff.”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox