Free pêche à la dandinette en lançant un service de streaming de niche sur Oqee avec 7 jours gratuits pour les abonnés Freebox

Free continue d’étoffer son offre de contenus spécialisés à travers Oqee, en s’adressant cette fois à une communauté fidèle et active, souvent sous-représentée sur les plateformes grand public. Pêche et chasse sont au programme avec Zone 300.

Après Equilibre Fitness et Benshi, une autre plateforme de streaming déjà disponible sur les Freebox Révolution et Delta (depuis 2021), débarque à présent sur tous les supports d’Oqee dont la Freebox Pop et Ultra mais aussi les version web, mobile et TV connectées. Il s’agit de Zone 300 (voir notre test).

Zone 300 est un service de streaming à la demande entièrement dédié aux activités de plein air : chasse, pêche, nature, chiens, tir sportif… La plateforme propose plus de 1000 programmes en accès illimité, avec des reportages, documentaires, magazines ou tutoriels, pensés pour les passionnés comme pour les curieux.

Les abonnés peuvent y découvrir des contenus variés, allant des techniques de chasse au gros gibier aux astuces pour la pêche en eau douce, en passant par des portraits de passionnés, des immersions dans des territoires sauvages ou encore des émissions dédiées à la réglementation et à l’éthique de la pratique.

7 jours offerts pour les abonnés Freebox

À l’occasion de ce lancement sur Oqee, 7 jours sont offerts pour tester librement la plateforme, sans engagement. L’abonnement est ensuite proposé à 5,99€/mois. Zone 300 est accessible directement depuis l’interface Oqee by Free, via la rubrique « Vidéo à la demande ».

