Free : “on se plie en 4 pour vous permettre de faire vos plus belles photos de vacances”, un cadeau à la clé

Un nouveau jeu concours permet à tous sur X de remporter le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7 avec Free.

Après voir fait gagner les nouveaux smartphones pliables de Samsung fin juin en partenariat avec le géant sud-coréen, Free récidive cette fois directement sur X. “On se plie en 4 pour vous permettre de faire vos plus belles photos de vacances. Balancez en réponse à ce tweet le souvenir de vacances qui vous a le plus marqué et tentez de remporter le nouveau Samsung Galaxy Z Flip7″, annonce ce 24 juillet l’opérateur. Pour valider votre participation, rien de plus simple, il faudra s’assurer de suivre le compte X de l’opérateur. Le gagnant sera sélectionné parmi les réponses, le tirage au sort aura lieu le 28 juillet prochain.

On se plie en 4 pour vous permettre de faire vos plus belles photos de vacances. 🤳 Balancez en réponse à ce tweet le souvenir de vacances qui vous a le plus marqué et tentez de remporter le nouveau Samsung Galaxy Z Flip7. Le gagnant sera sélectionné parmi les réponses. Pour… pic.twitter.com/aMbQi16EID — Free (@free) July 24, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox