Free : "les nouveaux Samsung Galaxy pliables arrivent, tentez de les remporter"

Samsung a la volonté de plier littéralement le game le 9 juillet prochain avec ses nouveaux smartphones pliables. Vous pouvez les remporter grâce au « Grand Jeu Galaxy Unpacked ».

“Du 24 juin au 09 juillet 2025, inscrivez-vous avec Free pour tenter de gagner l’un des nouveaux Samsung Galaxy Pliables”, à l’occasion de l’annonce du Galaxy Unpacked 2025 qui révèlera le mois prochain les nouveaux Galaxy Z Fold 7 et 7 Flip 7, Free et le géant sud- coréen lancent un concours.

Pour participer au jeu, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site https://www.teasing-samsung.fr/free, puis de remplir un formulaire avec son prénom, nom, adresse e-mail (et numéro de téléphone, facultatif). Il sera ensuite demandé d’accepter le règlement en cochant la case prévue à cet effet et de prendre connaissance des instructions avant de cliquer sur « Je m’inscris ». Le participant peut aussi, s’il le souhaite, s’abonner aux actualités et offres exclusives de Free en cochant une case spécifique. Par ailleurs, il sera possible d’augmenter vos chances d’être tiré au sort en partageant le jeu avec vos ami(e)s sur Whatsapp, X ou encore Facebook.

Sont à gagner “un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy Z qui sortira en juillet 2025, modèle 1, 256GB, Bleu Nuit” et un smartphone de la nouvelle gamme, modèle 2, 256GB, Bleu Nuit. “Les valeurs des smartphones ne peuvent être indiquées au public en date du début du jeu, ceux-ci n’étant pas encore commercialisés”, précise le réglement.

