Sosh lance une nouvelle offre spéciale fibre WiFi 7 à moins de 20€ par mois

La marque low-cost d’Orange propose une nouvelle offre fibre sur la plateforme Showroom Privé, au tarif plutôt alléchant la première année.

De temps en temps, Sosh propose une Série Spéciale pour sa boîte fibre exclusivement sur le site Showroom Privé, et avec sa récente amélioration, l’offre est assez intéressante, disponible jusqu’au 28 juin à 8h du matin.

Cette Série Spéciale Sosh Fibre est donc proposée à 19.99€/mois pendant un an, puis 24.99€/mois ensuite, ce qui est normalement le prix habituel de l’offre Sosh. On peut également noter que les frais de mise en service de 39€ sont également offerts.

L’offre en elle-même est exactement la même que celle proposée sur le site officiel Sosh. 2 Gbit/s et 800 Mbit/s en upload, l’accès au WiFi , mais toujours pas de télévision incluse. Une offre qui vient marcher sur les plates bandes de Red by SFR qui propose lui aussi une offre double-play à 19.99€/mois, bien que ce tarif soit pérenne dans le cas de la concurrence, rappelons également que Red ne propose toujours pas de WiFi 7 ni de débits aussi élevés. Du côté de Bouygues Telecom et Free, on peut trouver des offres équivalentes pour 23.99€/mois avec la Freebox Pop S et la B&You Pure Fibre.

