Sosh contre-attaque face à la Freebox Pop S avec une nouvelle offre Livebox S WiFi 7 à moins de 25 euros

Exit la Livebox 5, bienvenue à la Livebox S pour l’offre fibre de Sosh.

La marque low-cost d’Orange vient d’opérer un vrai lifting de sa boîte fibre, en se mettant au niveau des concurrents d’un point de vue technologique. En effet, la Boîte Sosh intégre désormais la Livebox S et avec elle son WiFi 7, ainsi qu’un vrai boost de débit, avec une augmentation du prix.

La nouvelle offre fibre Sosh, propose ainsi une connexion fibre très haut débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi, grâce au serveur bien plus récent lancé par Orange en avril dernier. Côté téléphonie, l’offre inclut les appels illimités vers les téléphones fixes en France métropolitaine, dans les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations internationales. Le tout donc pour 24.99€/mois, (contre 19.99€/mois pendant un an puis 25.99€/mois auparavant) toujours sans engagement et sans TV, bien que l’option existe encore pour obtenir un décodeur et l’accès à de nombreuses chaînes pour 5€ supplémentaires. La version ADSL conserve pour sa part la Livebox 5.

Une mise à niveau qui devenait nécessaire, alors que Free et Bouygues ont déjà commencé à proposer des offres WiFi 7 à petit prix, quand Sosh en était encore au WiFi 5. En effet, Free avec sa Freebox Pop S à 23.99€ mettait déjà à disposition le WiFi 7 et des débits plus élevés (jusqu’à 5 Gbit/s partagés), tandis que Bouygues Telecom propose pour sa part son offre B&You avec une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 8 Gbit/s en zone éligible, et la plus récente norme de WiFi, mais sans téléphonie fixe contrairement aux deux offres précédemment citées, pour 23.99€/mois. Pour l’heure, seul Red by SFR continue ainsi de proposer une offre WiFi 5 dans cette gamme de prix, mais de fait, il s’agit de l’offre la moins onéreuse du segment, puisqu’elle est récemment passée à 19.99€/mois. Chez la marque low-cost de SFR, il faudra payer 26.99€ via une option à 7€ pour accéder à un WiFi plus récent, et seulement le WiFi 6. On note également que chacune de ces offres est désormais proposée à un prix fixe, sans promotion la première année.

Les opérateurs se livrent donc définitivement la guerre sur le fixe à coup d’offres ne proposant que l’essentiel : une connexion internet rapide et performante, sans télévision, avec parfois la téléphonie fixe incluse. Avec un premier trimestre où les recrutements ont été bas pour la plupart des opérateurs sur ce segment, il reste à voir si cette stratégie paiera sur le long terme. En effet, si Bouygues a recruté 69 000 nouveaux clients, porté par sa B&You Pure Fibre entre autre, les autres ont été bien plus en difficulté : 3000 nouveaux abonnés Freebox et seulement 2000 Livebox écoulées chez l’opérateur historique, tandis que SFR, a perdu beaucoup moins d’abonnés (3000) sur les trois premiers mois de 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox