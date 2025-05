SFR stoppe enfin l’hémorragie d’abonnés mais son chiffre d’affaires chute

Dans un marché mature, saturé et très concurrentiel, SFR regagne des abonnés après une violente perte de plus 1,3 million d’abonnés en 2024. Lors du 1er trimestre 2025, l’opérateur peut se targuer d’être le deuxième recruteur du secteur en France.

Dans un contexte incertain pour lui sur fond de rumeurs de rachat, SFR a dévoilé ce 27 mai ses résultats pour le 1er trimestre 2025. Après avoir teasé récemment une amélioration de ses résultats commerciaux, l’opérateur confirme un regain d’abonnés. Sur les trois premiers mois de l’année, la filiale d’Altice a recruté 14 000 nouveaux clients fixe et mobile, suffisant pour dépasser Free (+8000) et Orange (+6000) alors que Bouygues en profite pour prendre les devants avec le recrutement de 132 000 nouveaux abonnés.

Sur le mobile, SFR passe enfin dans le vert après des trimestres de pertes consécutives. L’opérateur a recruté 17 000 abonnés post-payés sur la période et 8000 au global en comptant les prépayés, une performance à mettre en regard avec les 282 000 clients perdus un an plus tôt et les 59 000 pertes enregistrées au T4 2024. Il s’agit de la deuxième meilleure performance du trimestre derrière Bouygues Telecom et ses 63 000 ventes.

Sur le fixe, SFR a cette fois perdu seulement 3 000 abonnés fixe au premier trimestre 2025, contre 74 000 à la même période l’année précédente et 44 000 au quatrième trimestre 2024. Orange et Free qui ont respectivement enregistré 2000 et 3000 ventes nettes, sont désormais dans son viseur.

Cette tendance montre une amélioration significative pour SFR, d’autant plus que la fibre progresse dans le mix, représentant désormais 83 % du parc fixe, soit 5,2 million de clients (FTTH, FTTB et 4G/5G box). Lors du 1er trimestre, l’opérateur a recruté 110 000 nouveaux clients THD et se rapproche du 3ème, Free et ses 114 000 recrutements FTTH.

Dans le rouge financièrement

En dépit d’une amélioration de ses performances commerciales, SFR affiche de mauvais résultats sur le plan financier. Lors du 1er trimestre, son chiffre d’affaires a baissé de 6,2% à 2,3 milliards d’euros alors que son bénéfice opérationnel (Ebitda) a reculé à 678 millions d’euros (-11,8%).

Sur le mobile, les ventes ont baissé de 9,5%, à 829 millions d’euros. Selon l’AFP, l’opérateur a expliqué cette baisse par la chute importante de son nombre d’abonnés total sur un an, il en compte aujourd’hui 19,4 millions dont 14,8 millions en post-payés. Sur le fixe, les revenus ont baissé de 3%.

