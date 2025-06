Comparatif mobile et fixe : Bouygues Telecom renvoie Free et Orange dans les cordes sur le gain d’abonnés, SFR se remet de son KO

Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux pour le 1er trimestre 2025 sont désormais connus, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements. Bilan : Bouygues Telecom confirme son excellente dynamique sur tous les fronts. SFR amorce une remontée, tandis que Free et Orange marquent le pas.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur le mobile au 1er trimestre 2025 ? Bouygues Telecom prend une nouvelle fois la tête avec 63 000 nouveaux abonnés, confirmant sa stratégie offensive. En net regain, SFR repasse dans le vert avec 8 000 recrutements, un résultat encourageant après plusieurs trimestres de lourdes pertes. Une performance à mettre en regard avec les 282 000 clients perdus un an plus tôt et les 59 000 pertes enregistrées au T4 2024. Il s’agit de la deuxième meilleure performance du trimestre derrière Bouygues. Free Mobile est devancé avec 5 000 nouveaux clients, l’ex-trublion dégringole tandis qu’Orange ferme la marche avec seulement 4 000 abonnés gagnés, loin de ses performances précédentes.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes)

Bouygues Telecom : +63 000

SFR : +8 000

Free Mobile : +5 000

Orange : +4 000

Bouygues confirme son envolée sur le fixe, Free et Orange à la traîne

Sur le fixe, Bouygues Telecom survole la concurrence avec 69 000 nouveaux clients, confirmant sa montée en puissance sur ce segment. Le premier recruteur sur le segment prend ses distances avec qui Free se classe loin derrière avec 3 000 recrutements, juste devant Orange (+2 000). SFR réduit fortement ses pertes avec –3 000 abonnés, contre –44 000 au trimestre précédent.

Recrutements sur le fixe (ventes nettes)

Bouygues Telecom : +69 000

Free : +3 000

Orange : +2 000

SFR : –3 000

Orange toujours leader sur la fibre, Bouygues en meilleure forme que Free

Sur la fibre, Orange garde la tête avec 282 000 nouveaux abonnés, mais voit ses rivaux progresser. Bouygues Telecom confirme sa belle dynamique avec 148 000 nouveaux clients FTTH, suivi de Free avec 114 000. SFR, en amélioration notable, se rapproche avec 110 000 recrutements, soit presque autant que Free.

Nouveaux abonnés fibre

Orange : +282 000

Bouygues Telecom : +148 000

Free : +114 000

SFR : +110 000 (FTTH / THD)

Le 1er trimestre 2025 est marqué par la domination de Bouygues Telecom sur tous les segments sauf la fibre, SFR, bien qu’encore fragile financièrement, enregistre un redressement commercial notable. Free et Orange, plus en retrait, devront réagir pour ne pas perdre davantage de terrain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox