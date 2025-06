Freebox Ultra : que cache vraiment le Wi-Fi 7 Quad-band mis en avant par Free

Alors que Bouygues Telecom cherche à séduire avec une box Wi-Fi 7 tri-band certifiée, Free préfère jouer la carte de la différenciation dans sa manière de communiquer. Sur son site internet, l’opérateur présente sa Freebox Ultra avec une compatibilité Wi-Fi 7 Quad-band, bien que l’appareil ne soit pas encore certifié par la Wi-Fi Alliance. Mais derrière cette promesse marketing, que signifie réellement l’ajout d’une quatrième bande ?

Contrairement aux configurations classiques bi-band (2,4 GHz et 5 GHz) proposées sur les Freebox Pop, Pop S ou encore les Livebox d’Orange, le Quad-band de la Freebox Ultra introduit deux bandes distinctes sur la fréquence 5 GHz (bas 2X2 et haut 2X2), en plus des bandes 2,4 GHz et 6 GHz (fréquence ajoutée depuis le WIFi 6E).

Deux bandes 5 GHz, mais pas uniquement pour l’utilisateur

L’intérêt affiché est d’augmenter sur la Freebox Ultra, la bande passante disponible pour les appareils connectés et d’optimiser les performances globales du réseau Wi-Fi. Mais selon DegroupTest, l’une des deux bandes 5 GHz ne sert pas directement aux appareils des utilisateurs. Elle est utilisée comme backhaul dédié, c’est-à-dire comme un canal de communication interne entre la box et ses éventuels répéteurs Wi-Fi 7. Résultat : le trafic entre les équipements réseau est séparé du trafic utilisateur, ce qui évite la saturation de la bande passante principale et permet un meilleur débit pour les connexions actives dans le foyer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox