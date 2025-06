Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne jeunesse gratuite débarque sur Pluto TV

Pluto TV propose un nouveau flux pour petits et grand avec sa chaîne thématique “Kids Club”.

Une nouvelle chaîne est lancée par la plateforme de streaming gratuite financée par la publicité. Après avoir proposé une chaîne dédiée à Flashpoint récemment et une autre diffusant l’émission “Pêche à Haut risque”, puis son propre canal nommé “Investigation by Pluto”, la Pluto TV propose désormais la chaîne Pluto Kids Club.

Pluto TV Kids Club est une chaîne dédiée aux jeunes spectateurs où chaque journée se transforme en “une aventure haute en couleur“ ! Avec des programmes emblématiques comme Denis la Malice, Sabrina l’Apprentie Sorcière ou encore Les Entrechats, la chaîne propose un large éventail de divertissements. Il y en a pour tous les goûts, dans une ambiance ludique et pleine d’énergie.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox