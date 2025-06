Une chaîne de Canal+ très connue disparaît discrètement des Freebox et d’autres box

La chaîne thématique Canal+ Séries n’est désormais plus disponible sur plusieurs plateformes, dont les Freebox, Livebox et Bbox. Une décision qui pourrait s’inscrire dans une stratégie plus large du groupe Canal+.

Encore présente dans le plan des chaînes de Free au mois de mai, Canal+ Séries n’est désormais plus accessible. Plusieurs témoignages concordants font état de la disparition de la chaîne des Freebox (canal 44), sans annonce officielle. Le retrait semble ne pas se limiter à Free, selon l’observateur spécialisé @Anael_tw sur X, la chaîne ne serait désormais également plus distribuée par d’autres plateformes. Selon nos constatations, les box d’Orange et de Bouygues sont concernées.

La chaîne reste pour l’instant visible sur les box de SFR, bien que sa disponibilité à long terme ne soit pas garantie. Ce mouvement laisse penser à un recentrage de la stratégie de distribution de Canal+, qui pourrait désormais privilégier d’autres vecteurs pour ses contenus.

Canal+ Séries diffuse un large éventail de créations originales, ainsi que des séries américaines et européennes, souvent en avant-première. Le groupe Canal+ n’a pas encore communiqué officiellement sur la fin de diffusion de cette chaîne. Reste à voir si ce retrait progressif marque la disparition pure et simple de Canal+ Séries ou sa transformation vers un autre modèle de distribution, comme l’intégration exclusive dans myCanal ou dans des offres SVOD.

