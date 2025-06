SFR revoit ses cartes prépayées avec “Discover” pour regagner des abonnés avant le lancement de Free Mobile

Un lifting complet des offres prépayées de SFR avec pour objectif d’attirer à nouveaux les abonnés après une perte de près de 400 000 cartes sur le segment. C’est aussi l’occasion de se préparer au lancement prochain de Free Mobile.

Après une année noire sur le segment du prépayé, SFR rebat ses cartes. L’opérateur vient de lancer une toute nouvelle gamme baptisée « SFR Discover », avec pour objectif de reconquérir les abonnés prépayés perdus. Comme le fair remarquer Tiino-X83, la filiale d’Altice qui pourrait être vendu, a discrètement remplacé l’ensemble de ses anciennes cartes SIM prépayées par une nouvelle formule plus compétitive. En intégrant plus de data, le roaming, les appels illimités et une ouverture vers l’international, l’opérateur espère séduire à nouveau une clientèle volatile, adepte de flexibilité. Deux nouvelles offres font leur apparition :

SFR Discover 40 Go à 9,99€/mois

Inclut 40 Go en France métropolitaine, dont 32 Go utilisables depuis l’UE/DOM, ainsi que les appels/SMS/MMS illimités en France et en roaming européen. Des appels internationaux vers 100 destinations sont également inclus.

SFR Discover 100 Go à 19,99€/mois

Même logique, avec une enveloppe de 100 Go en France, dont 35 Go depuis l’UE/DOM.

Ces formules s’accompagnent d’un changement de nom de l’ancienne carte SIM prépayée, d’une amélioration significative des enveloppes data, et de l’inclusion du roaming ainsi que des appels vers l’international.

En parallèle, la carte « European Travel SIM » proposée à 34,99€ pour 60 Go valables en Europe et 2h d’appels à l’international disparaît du catalogue. Elle semble absorbée par les nouvelles offres Discover, qui offrent davantage de flexibilité et une validité mensuelle.

Des recharges alignées sur les nouvelles offres

Les recharges disponibles sur les SIM existantes ont également été mises à jour. Elles permettent désormais d’obtenir jusqu’à 100 Go avec les mêmes conditions que les nouvelles SIM Discover : usage en France, roaming UE/DOM, et appels vers l’international.

Ce changement de stratégie intervient dans un contexte délicat pour SFR. En 2024, l’opérateur a perdu plus d’un million d’abonnés mobiles, dont environ 40 % sur le seul segment prépayé, selon Altice. Si les forfaits postpayés ont amorcé un redressement en fin d’année, le prépayé reste en souffrance.

Au premier trimestre 2025, SFR a enregistré un modeste retour à la croissance avec 8 000 nouveaux clients mobiles, tirés par les forfaits post-payés (+17 000). L’opérateur espère améliorer un peu plus ses recrutements avec cette refonte plus généreuse.

Free Mobile va se lancer sur le marché du prépayé

Alors que Bouygues Telecom va se retirer du marché des offres prépayées en juin 2025, Free Mobile va faire le chemin inverse. Lors de la journée des communautés Free, en octobre 2024, l’opérateur a confirmé préparer son incursion “prochainement” sur ce marché aux 6,9 millions de cartes prépayées en circulation. Si aucune date n’a pour leur été dévoilée, en intégrant les offres prépayées à son portefeuille, Free Mobile compte séduire une clientèle plus large, notamment les consommateurs à la recherche d’une plus grande flexibilité dans leur consommation téléphonique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox